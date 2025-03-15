بعد رحيله.. أبرز المعلومات عن الفنان إحسان الترك

كتب- محمد أبو بكر:

رحل عن عالمنا اليوم السبت 15 مارس الفنان إحسان الترك، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا.

وأكد خبر وفاته الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"مصراوي".

نستعرض لكم معلومات عن إحسان الترك في السطور التالية:

تدهورت حالته الصحية في الفترة الأخيرة، وكان يعاني من مشكلات في الشرايين استدعت خضوعه لإجراء طبي لتوسيع أحد الشرايين.

وبدأ إحسان الترك مسيرته الفنية في مطلع الألفية الثانية، حيث قدم أدوارًا متنوعة.

واشتهر بتجسيد شخصيات المسؤولين ورجال الأعمال والأطباء والمديرين.

وشارك في أكثر من 30 فيلمًا، إلى جانب ظهوره في أكثر من مئة مسلسل تلفزيوني حتى عام 2013.

ومن أشهر الأفلام التي شارك فيها: سحر العيون (2002)، عريس من جهة أمنية (2004)، ولمح البصر (2009)، وفي الدراما التلفزيونية، فقد تألق في مسلسلات بارزة مثل العصيان (2002)، لقاء على الهواء (2005)، ويتربى في عزو (2007).

وحصل إحسان الترك خلال مشواره على تكريمات عدة، حيث مُنح لقب سفير النوايا الحسنة في الولايات المتحدة، كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة.

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