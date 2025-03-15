موعد تشييع جنازة الفنان إحسان الترك بالمنيل

كتب- محمد أبو بكر:

رحل عن عالمنا اليوم الفنان إحسان الترك، بعد معاناة طويلة مع المرض، عن عمر يناهز 71 عامًا، وفق ما أعلنت زوجته.

وتشيع جثمان الفنان إحسان الترك من مسجد صلاح الدين في المنيل بعد صلاة العصر.

شهدت الحالة الصحية للفنان الراحل تدهورًا في الفترة الأخيرة، إذ كان يعاني من مشكلات في الشرايين استدعت خضوعه لإجراء طبي لتوسيع أحد الشرايين، وكان من المقرر أن يجري عملية أخرى لاحقًا.

بدأ إحسان الترك مسيرته الفنية في مطلع الألفية الثانية، حيث قدم أدوارًا متنوعة، واشتهر بتجسيد شخصيات المسؤولين ورجال الأعمال والأطباء والمديرين، وشارك في أكثر من ثلاثين فيلمًا، إلى جانب ظهوره في أكثر من مئة مسلسل تلفزيوني حتى عام 2013.

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