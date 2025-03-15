وفاة الفنان إحسان الترك عن عمر 71 عامًا بعد صراع مع المرض

كتب- محمد أبو بكر:

توفى اليوم السبت 15 مارس، الفنان إحسان الترك، بعد معاناة مع المرض في الفترة الأخيرة، عن عمر ناهز 71 عامًا.

وأكد خبر وفاته الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في تصريح خاص لـ"مصراوي".

كانت الحالة الصحية للفنان إحسان ترك تدهورت حيث تعرض لمشكلات صحية في الشرايين، استدعت خضوعه لإجراء طبي لتسليك جزء منها.

بدأ إحسان الترك مسيرته الفنية مع بداية الألفية الثانية، حيث اشتهر بتقديم أدوار الرجل المسؤول أو رجل الأعمال والطبيب والمدير، وشارك في أكثر من ثلاثين فيلمًا وأكثر من مئة مسلسل تلفزيوني حتى عام 2013.

ومن أبرز أعماله السينمائية: سحر العيون (2002)، عريس من جهة أمنية (2004)، ولمح البصر (2009). كما تألق في عدة مسلسلات، منها: العصيان (2002)، لقاء على الهواء (2005)، ويتربى في عزو (2007).

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