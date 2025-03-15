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بحضور وزير الثقافة وحرمه.. إلهام شاهين تشارك في سحور السفارة الأمريكية

01:50 م السبت 15 مارس 2025

إلهام شاهين تشارك في سحور بالسفارة الأمريكية وتشيد

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كتب- محمد أبو بكر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين في حفل سحور أقامته السفارة الأمريكية في مصر، وأعربت عن سعادتها بالأجواء المميزة والمشاركة الرفيعة من الشخصيات العامة.

ونشرت "شاهين"، عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بسفيرة الولايات المتحدة في مصر، هيرو مصطفى، إلى جانب وزير الثقافة المصري أحمد هنو وحرمه، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة السابق ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خالد عبد العزيز.

وعلّقت إلهام شاهين على الصورة قائلة: "سعدت جدًا بهذه الصحبة الرائعة.. شكرًا معالي السفيرة على هذا السحور الرائع والصحبة الأروع."

يذكر أن، إلهام شاهين تشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل"سيد الناس" بطولة عمرو سعد.

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الفنانة إلهام شاهين سحور السفارة الأمريكية دراما رمضان 2025
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