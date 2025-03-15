أزمة الفستان ومي عمر.. أبرز تصريحات نجلاء بدر في "العرافة"

كتب- محمد أبو بكر:

أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن عدم انزعاجها من تصنيفها كفنانة إغراء، مؤكدة أنها تمتلك أنوثة واضحة، مشيرة إلى أن الأدوار الجريئة فرضت عليها في بداية مشوارها الفني بسبب قلة العروض التي كانت تتلقاها.

وأوضحت "بدر"، خلال حوارها ببرنامج "العرافة"، المذاع على قناتي "النهار" و"المحور"، أنها لم تلجأ إلى الفن من أجل المال، بل دخلته بعد تجربة ناجحة كمذيعة تتقاضى راتبها بالدولار، مضيفة أنها قبلت بعض الأدوار بأجور ضعيفة في بدايتها بسبب عدم وجود مبيعات لها في السوق.

الخيانة وتأثيرها على حياتها

كشفت نجلاء بدر، عن تعرضها للخيانة 5 مرات من رجال كانت مخطوبة إليهم، وجميعهم قاموا بخيانتها بعد تحديد موعد الزفاف، لافتة إلى أن هؤلاء الرجال عادوا للاعتذار لاحقًا، لكنها أكدت لهم أن اعتذارهم جاء متأخرًا.

وأشارت إلى أن هذه التجارب جعلتها أكثر خبرة، حيث لم تعد تتساءل عن العيب في شخصيتها، معتبرة أن المشكلة كانت لدى الطرف الآخر، الذي كان يسعى لتعويض نقص لديه من خلال الرغبة في الشعور بأنه مرغوب.

علاقتها مع الفنانة مي عمر والمخرج محمد سامي

وعن خلافها مع الفنانة مي عمر، أوضحت نجلاء بدر أن مشكلتها كانت في الأساس مع المخرج محمد سامي بسبب دور لم يكن كما تعاقدت عليه، مؤكدة أنها أعربت عن غضبها لكنه أبلغها بعدم وجود وقت للتعديل.

ونفت محاولتها التقرب من مي عمر وزوجها بعد نجاح مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكدة أنها لا ترى ضرورة للتدخل في أمور لا تخصها، مضيفة: "الكلام مش بفلوس".

أزمة الفستان وتصريحات زوجها

تطرقت الفنانة نجلاء بدر إلى الجدل الذي أثاره فستانها في مهرجان الجونة السينمائي عام 2021، مؤكدة أنه لم يكن عاريًا وإنما قطعة فنية، كما نفت سعيها للتريند من خلاله.

كما علقت على تصريحات زوجها، الذي قال فيها إنه سيتخلى عنها إذا زاد وزنها، مؤكدة أن ذلك كان تصريحًا كوميديًا يعكس شخصيته، لكنها أوضحت له لاحقًا أن مثل هذه العبارات قد تكون مسيئة للمرأة في نظر الجمهور.

عمليات التجميل وأعمالها الفنية

أكدت نجلاء بدر، أنها خضعت لجراحة تجميلية في أنفها فقط، نافية إجراء أي تعديلات على وجهها، مشيرة إلى أن هدفها كان إسعاد زوجها.

وعن أعمالها الأخيرة، ذكرت أنها شاركت في فيلم "ليلة العيد" الذي يناقش قضايا اجتماعية مثل العنف ضد المرأة وزواج القاصرات وختان الإناث، إلى جانب عدد من النجوم بينهم يسرا وريهام عبد الغفور وعبير صبري وسميحة أيوب.

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