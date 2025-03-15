مصطفى قمر عن محسن جابر: "أيقونة الإنتاج الفني وفخر لكل فنان"

كتب- محمد أبو بكر:

أعرب الفنان مصطفى قمر، عن تقديره الكبير للمنتج محسن جابر، واصفًا إياه بأنه "أيقونة الإنتاج الفني"، ومؤكدًا أنه جزء لا يتجزأ من تاريخ الفن المصري والعربي.

وكتب مصطفى قمر، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الأستاذ العظيم وأخي الأكبر محسن جابر، ستظل أيقونة الإنتاج الفني، وأنت التاريخ الفني السابق والحالي، وأشكرك على كل النجاحات التي حققناها سويًا."

وأضاف مصطفى قمر أنه يواصل العمل مع محسن جابر في مشروعات فنية جديدة، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين، مؤكدًا أن النجاحات السابقة ستتواصل بفضل الدعم والتوجيه المستمر من المنتج الكبير.

واختتم رسالته قائلاً: "أنت فخر لكل فنان مصري وعربي، بحبك يا غالي"، معبرًا عن اعتزازه الكبير بالشراكة الفنية بينهما.

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