ياسمين عز بعد صدور حكم قضائي لصالحها: "يحيا العدل.. كل الاحترام لقضاء الإمارات"

كتب- محمد أبو بكر:

عبّرت المذيعة ياسمين عز عن سعادتها البالغة بالحكم الصادر من محكمة في دبي، يقضي بإدانة الإعلامي اللبناني نيشان بتهمة سبها علنًا، مع تغريمه 10 آلاف درهم.

ووصفت الحكم بأنه انتصار للعدالة، مشيدة بنزاهة القضاء الإماراتي وثقتها الكاملة في إنصافه.

وعبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، علّقت ياسمين قائلة: "يحيا العدل.. كل الاحترام والتقدير لقضاء الإمارات المنصف العادل"، مؤكدة أن الحكم نهائيًا بشأن قضية السب التي تعرضت لها أثناء مشاركتها في منتدى الإعلام بدبي.

وتابعت: لا يوجد عبارات شكر يمكن صياغتها تعبر عن الشكر والتقدير إلى المحامي الدكتور محمود كبيش، الذي شملنى برعايته المخلصة فى قضيتي التي رفعتها بدبي بكل مراحلها، والعبارات لا تسعفني للتعبير عن امتناني وتقديري له".

وتعود تفاصيل القضية إلى تصريحات أدلى بها نيشان خلال منتدى الإعلام في دبي، اعتبرتها ياسمين إساءة علنية في حقها، مما دفعها إلى اللجوء للقضاء، الذي أصدر حكمه النهائي بإدانته.



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