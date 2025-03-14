أحمد شيبة يزور سعد الصغير بعد خروجه من الحبس.. والأخير يعلق

كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان سعد الصغير متابعيه صورة تجمعه بالمطرب الشعبي أحمد شيبة عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وكتب سعد معلقًا على الصورة: "أخويا وحبيبي، القلب الطيب، تسلم على الزيارة في شبرا.. سعد الصغير وشيبة في شبرا".

يأتي هذا الظهور بعد الإفراج عن المطرب الشعبي سعد الصغير، عقب قضائه عقوبة السجن لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي المواد المخدرة، وذلك بعد التأكد من عدم كونه مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.

وفي وقت سابق، قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية بقبول استئناف سعد الصغير على حكم سجنه 3 سنوات، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

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