موعد عرض مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت شبكة قنوات وتليفزيون "CBC - سي بي سي"، عن موعد عرض وإعادة مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13.

موعد عرض وإعادة مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13 على قناة CBC سي بي سي

يعرض مسلسل ولاد الشمس الحلقة 13 في رمضان 2025 على قناة CBC سي بي سي في تمام الساعة 09:45 مساءًا، ويعاد الساعة 02:45 صباحًا، و12:15 مساءًا.

قصة مسلسل ولاد الشمس

تتمحور قصة مسلسل "ولاد الشمس" حول شخصيتين رئيسيتين، ولعة (يجسده أحمد مالك) ومفتاح (يلعب دوره طه دسوقي)، اللذين نشآ في دار الشمس، ويخضع الثنائي لتأثير مجدي (يجسده محمود حميدة)، مدير الدار الفاسد، الذي يستغلهم في أعمال السرقة والنشل.

يقرر كل من ولعة ومفتاح التمرد على مجدي ومواجهته، مع تصاعد الأحداث، ليجدوا أنفسهم في مواجهة تحد جديد، وهو حماية إخوتهم في الدار من مصير مماثل.

مسلسل"ولاد الشمس" من تأليف مهاب طارق، إخراج شادي عبدالسلام، وبطولة طه دسوقي، أحمد مالك، محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، وغادة طلعت، معتز هشام، فرح يوسف، جلا هشام.

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