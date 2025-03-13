شئنا أم أبينا هنعجز.. غادة إبراهيم تكشف حقيقة خضوعها لعمليات التجميل

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الفنانة غادة إبراهيم، حقيقة خضوعها لعمليات التجميل خوفا من تقدمها بالعمر.

وقالت غادة إبراهيم، خلال لقائها ببرنامج "أوضة ضلمة" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": أنا مبعملش فيلر لأن طول عمري عندي خدود لكن بعمل بوتكس من وأنا عندي 30 سنة وفي بنات كتير بتعمله دلوقتي".

وأضافت الفنانة غادة إبراهيم: بعمل كده عشان وشي رأس مالي وبحلي وشي شوية ومبكترش عشان وشي يكون طبيعي وشئنا أم أبينا هنعجز مبخافش من السن بخاف من المرض".

برنامج "أوضة ضلمة"، تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة "هي" يوميًا خلال شهر رمضان من السبت إلى الخميس، في تمام الثامنة مساءً وتستضيف خلاله عددًا من نجوم الفن والرياضة الذين يتحدثون عن نجاحاتهم ومسيرتهم المميزة.

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