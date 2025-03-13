عمرو دياب وعلي الحجار غنوا من ألحانه.. وفاة الملحن جمال لطفي بعد صراع مع المرض

كتب-مصطفى حمزة

توفي الملحن جمال لطفي، صباح اليوم الخميس، في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد معاناته من أزمة صحية في القلب.

الفنان أحمد جمال، أعلن عن الوفاة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "رحل عن عالمنا منذ قليل بالولايات المتحدة الأمريكية أستاذ كبير وموسيقى شامل مبدع، عازف وملحن ومؤلف وصوت جميل".

وتابع: "الفنان الكبير واحد من أطيب وأنقى خلق الله الأستاذ جمال لطفي بلدياتي ابن محرم بك بالإسكندرية، الله يرحمك ويغفر لك ويسعدك في الجنة زي ما أسعدت كل اللي عرفك ويجازيك خير على صبرك على المرض والابتلاء".

الملحن الراحل جمال لطفي، عانى مؤخرا من عدة أزمات صحية، إذ خضع لعدة عمليات جراحية، منها تركيب منظم القلب، وتوسيع الأوردة التي تغذي القدمين لإنقاذها من البتر .

الملحن الراحل جمال لطفي، كان يعد من أبرز عازفي القانون، في التسعينات، وغنى من ألحانه مجموعة من أهم النجوم، وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب، إذ قدم "لو عايزاني"، في ألبوم "خالصين".

وتعاون الملحن الراحل، مع المطربين علي الحجار، في أغنية "ساعات ساعات"، و محمد فؤاد في ألبوم "ياني"، و والمطربة حنان في "يا دنيا حبينا".