إعلان

موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 في رمضان 2025

05:19 م الأربعاء 12 مارس 2025

مسلسل فهد البطل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد أبو بكر:

يترقب جمهور الدراما موعد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل الحلقة 12 خلال موسم رمضان 2025، حيث تصدرت مواعيد عرضه وإعادته محركات البحث.

موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 على قناة الحياة

أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 خلال شهر رمضان في تمام الساعة 10:45 مساءً، فيما ستكون الإعادة في الساعة 5:00 صباحًا والساعة 10:45 صباحًا.

موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة الثانية عشر على قناة ON

كما كشفت قناة "أون – ON" عن مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 في الساعة 9:45 مساءً، بينما ستكون الإعادة في الساعة 6:45 صباحًا.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث المسلسل حول "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب من قريته بسبب الظلم الذي تعرض له، وبعد استقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث مأساوي يدفعه للدخول في سلسلة من الصراعات والمعارك من أجل استرداد حقها وتحقيق العدالة.

أبطال المسلسل

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفوة، غادة طلعت، عصام السقا ومحمود البزاوي وصفاء الطوخي وعايدة رياض وحجاج عبدالعظيم وأحمد عبدالله محمود وإنتاج سينرجي.

اقرأ أيضًا:

محمد رمضان يزور إبراهيم شيكا في المستشفى.. والأخير يعلق: "النهاردة العيد الكبير"

انتهاء تصوير مسلسل "ولاد الشمس"

بعد تقديمها في "80 باكو".. محمد الشرنوبي يطرح "اتداريت"

مسلسل فهد البطل رمضان 2025 عرض مسلسل فهد البطل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

موجة حارة جديدة غدًا.. درجات الحرارة تبلغ ذروتها يومي 17 و18 رمضان
هل منع الأهلي لاعبيه من الانضام إلى منتخبات الشباب والناشئين؟.. مصدر يرد
خبير تحكيمي يحسم الجدل حول 31 حالة تخص الأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري (خاص)
دعم الوقود في 2025.. وتطورات أزمة الأهلي.. وتراجع ترامب (النشرة الرمضانية)