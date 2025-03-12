موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 في رمضان 2025

كتب- محمد أبو بكر:

يترقب جمهور الدراما موعد عرض وإعادة مسلسل فهد البطل الحلقة 12 خلال موسم رمضان 2025، حيث تصدرت مواعيد عرضه وإعادته محركات البحث.

موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 على قناة الحياة

أعلنت قناة "الحياة" عن موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 خلال شهر رمضان في تمام الساعة 10:45 مساءً، فيما ستكون الإعادة في الساعة 5:00 صباحًا والساعة 10:45 صباحًا.

موعد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة الثانية عشر على قناة ON

كما كشفت قناة "أون – ON" عن مواعيد عرض مسلسل فهد البطل الحلقة 12 في الساعة 9:45 مساءً، بينما ستكون الإعادة في الساعة 6:45 صباحًا.

قصة مسلسل فهد البطل

تدور أحداث المسلسل حول "فهد"، الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب من قريته بسبب الظلم الذي تعرض له، وبعد استقراره في القاهرة، تتعرض شقيقته لحادث مأساوي يدفعه للدخول في سلسلة من الصراعات والمعارك من أجل استرداد حقها وتحقيق العدالة.

أبطال المسلسل

"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبدالسلام، وبطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، صفوة، غادة طلعت، عصام السقا ومحمود البزاوي وصفاء الطوخي وعايدة رياض وحجاج عبدالعظيم وأحمد عبدالله محمود وإنتاج سينرجي.

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