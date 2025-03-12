"بعد إدانته بالحبس".. هل يتم شطب سعد الصغير من الموسيقيين ويمنع من الغناء

كتب: محمد جعفر

انتهت بالأمس فترة حبس الفنان سعد الصغير مطرب المهرجانات على خلفية تنفيذه عقوبة القضية التي وجهت إليه بجلب المخدرات من الخارج.

وبعد قضاء الصغير للعقوبة التي أقرتها المحكمة يُطرح سؤال: هل يحق لسعد الصغير العودة للغناء مجددًا بعد إدانته بقضايا مخلة بالشرف؟، وفي إطار ذلك نرصد لكم في السطور التالية ما أوضحته نقابة المهن الموسيقية في هذا الشأن.

وبدوره أكد الدكتور محمد عبد الله، وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن ما تم تداوله من أخبار بشأن شطب عضوية مطرب المهرجانات سعد الصغير أخطأت في الوصف القانوني له، حيث إن المصطلح القانوني في هذه الحالة هو انتهاء عضويته دون أي تدخل من النقابة.

وأوضح المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978 نص في مادته رقم 12، الفقرة (ج) على أن من بين حالات التي تنهي العضوية بقوة القانون فقدان العضو لأي شرط من شروط العضوية، وبما أن الفنان سعد الصغير قد صدر ضده حكم قضائي في أحد القضايا المخلة بالشرف والأمانة، فإنه بذلك يكون قد فقد أحد شروط العضوية، مما يؤدى إلى انتهاء عضويته تلقائيًا دون الحاجة إلى قرار من النقابة.

وأشار الدكتور محمد عبد الله إلى أن مصطلح "شطب العضوية" لا ينطبق على سعد الصغير، حيث إن الشطب يتم في حال صدور عقوبة صدرت بقرار من مجلس تأديب النقابة، وهو ما لم يحدث لان سعد الصغير تم الحكم عليه من خلال حكم محكمه جنائية وليس من خلال قرار من مجلس تأديب، وبالتالي فإن الوصف القانوني الصحيح لحالة سعد الصغير هو "انتهاء عضويته" وليس شطب عضويته.

وأكد وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة يمكنها السماح لسعد الصغير بمعاودة نشاطه الفني من خلال استخراج تصاريح سنوية وفقًا للوائح المنظمة لذلك، وذلك مع إمكانية التقدم مرة أخرى إلى النقابة العامة بطلب للحصول على العضوية بعد إقامة دعوى رد اعتبار أمام المحكمة المختصة، وذلك بعد انقضاء المدة القانونية المقررة.

وفي الإطار ذاته أوضح نقيب المهن الموسيقية، الفنان مصطفى كامل، أن مجلس النقابة يدرس حالياً إعادة النظر في قرار إنهاء عضوية الفنان سعد الصغير بعد خروجه من السجن، مشيرًا إلى أن النقابة ستسعى لإيجاد حل قانوني يتماشى مع اللوائح النقابية، خصوصاً أن القضية التي أدين فيها سعد الصغير تتعلق بمسألة تمس الشرف والأمانة.

وأوضح مصطفى كامل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أنه يعمل على إيجاد طريقة قانونية تسمح بعودة سعد الصغير إلى العمل، مع التأكيد على ضرورة احترام أحكام القانون ومحاسبة المخطئين.

ومن الجدير بالذكر أنه تم ضبط الفنان سعد الصغير في مطار القاهرة الدولي وبحوزته مواد مخدرة، ووجهت إليه تهمة جلبها من الخارج، مما أدى إلى إحالته إلى القضاء، وبعد عدة جلسات، أصدرت المحكمة حكمًا بتخفيف العقوبة وحبسه لمدة ستة أشهر، بتهمة محاولة تهريب مواد مخدرة بمطار القاهرة.