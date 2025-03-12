"المداح 5" الحلقة 12.. صابر يسعى لمعرفة مكان الساحر



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر" و"منصة شاهد"، الحلقة ١٢ من مسلسل "المداح 5- أسطورة العهد".

وتبدأ الحلقة بعثور صابر- حمادة هلال- على نجل عبدالكريم- أحمد الحلواني- إذ يقف أمام محاولات الملك الأحمر- خالد الصاوي- في السيطرة عليه.

ويبدي الحاج صالح - أشرف طلبة- اعتراضه على إقامة مقام لصابر المداح في القرية، إلا أن أهالي القرية يعارضوه في ذلك.

وتسيطر نائلة - جوري بكر- على نصرة - هبة عبدالغني- إذ تتمكن من خداع زوجها وشقيقها أنها أصبحت بصحة جيدة.

وتشعر والدة صابر - حنان سليمان- أن هناك شيء مريب خاص بنجلها، ولأول مرة تشعر أن الحديث عن وجود صابر مزيف أمر حقيقي.

يذهب صابر لمنزل الساحر، إذ يجد نصرة تجلس على الأرض وتنظر له نظرات مرعبة، ويخرج الساحر - أحمد بدير- لمواجهته.

يذكر أن مسلسل "المداح ٥ " بطولة كلا من: حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير.