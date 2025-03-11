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"ديني الحب".. يوسف زيدان يجيب على سؤال أميرة بدر "دينك إيه"

11:27 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

الدكتور يوسف زيدان

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كتب: محمد جعفر

أكد المفكر والكاتب يوسف زيدان، أنه يرى أن الحب هو دينه وإيمانه، مستشهدًا بقول ابن عربي: "لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، وقد صار قلبي قابلًا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني".

وأوضح زيدان، خلال لقائه في برنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، أن الحب هو جوهر الوجود والإنسانية، مؤكدًا أن الحب للوجود والإنسانية هو الأساس، معتبرًا أن الصراعات الدينية والمذابح التي شهدها التاريخ، مثل ما حدث بين الكاثوليك والبروتستانت في أوروبا، دليل على أن التعصب الديني يؤدي إلى الكراهية والدمار، بينما الحب هو السبيل إلى التسامح والتعايش.

وتابع: "الحب ليس مجرد شعور عابر، بل رؤية عميقة للحياة والوجود، حيث يرى أن الإنسان يتجاوز الحدود التقليدية للأديان عندما يفهم المعنى الحقيقي للحب والتسامح".

يوسف زيدان أميرة بدر برنامج أسرار
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