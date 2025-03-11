تركي آل الشيخ يوجه رسالة للمسئولين في mbc.. ما علاقة سعفان؟

كتب- محمد جعفر:

تلقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اتصالًا هاتفيا من الكاتب صلاح الجهيني، الذي أبدى ملاحظات على أداء الفنان مصطفى سعفان.

وكشف آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "تلقيت اتصال من الكاتب الكبير صلاح الجهيني "يمين الصورة" صاحب الرقم القياسي حتى الآن في إيرادات الأفلام العربية "لغاية ماينزل فيلم The Seven Dogs إن شاء الله".

وتابع: "أبدى صلاح ملاحظات على أداء الفنان الشاب سعفان (يسار الصورة) في مسلسلات رمضان، رسالتي للمسئولين في mbc مصر والأخ العزيز محمد عبدالمتعال : أرجو أخذ رأي أصحاب الخبرة والبعد عن المجاملات في الاختيارات وشكرا لكم".

ويشارك مصطفى سعفان في دراما رمضان الحالي بمسلسل "العتاولة" الذي يعرض على شاشة mbc مصر، بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، ومن إخراج أحمد خالد موسى.