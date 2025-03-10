عقب تكليفه برئاسة دار الأوبرا.. علاء عبدالسلام يشكر وزير الثقافة

كتبت- منى الموجي:

وجه الدكتور علاء عبدالسلام الشكر للدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة على الثقة التي وصفها بالغالية، وتمنى التوفيق لسلفه الدكتورة لمياء زايد في مسيرتها الفترة المقبلة.

وأكد أن العمل خلال المرحلة المُقبلة سوف يشهد تنفيذ مجموعة من المسارات التي تهدف إلى استمرار الحفاظ على المكانة المميزة للأوبرا والتي بدأت مع ميلادها عام 1988 إلى جانب اعتماد خطط ترمي إلى مراعاة البعد الاجتماعي للفنانين والإداريين على السواء؛ وذلك لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء.

وتابع في بيان صحفي أن أبواب دار الأوبرا مفتوحة لجميع المثقفين والفنانين دون تمييز باعتبارها أحد أهم قلاع الإبداع الجاد في مصر، وأشار إلى اعتزازه بكافة عناصر القوى الناعمة الذين يمثلون نماذج معاصرة وامتداد لأقدم حضارات التاريخ، وقدم تحية تقدير لكل المهنئين له بعد توليه رئاسة دار الأوبرا المصرية .

جدير بالذكر أن الدكتور علاء عبدالسلام تخرج في كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عام 1996 بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، تخصص في آلة التشيللو بتقدير امتياز، ثم عُين معيداً في قسم الأداء بالكلية بنفس العام، درس آلة التشيللو على يد العديد من الأساتذة ومن أشهرهم البروفيسور "توماس جولومورى" أستاذ آلة التشيللو في كونسرفتوار جورجيا، حصل على درجة الماجستير عام 2002، ثم عُين مدرس مساعد لآلة التشيللو بنفس الكلية، حصل على درجة الدكتوارة عام 2007، ثم ُعين مدرس دكتور لآلة التشيللو بنفس الكلية.

نال درجة أستاذ مساعد عام 2014، ثم درجة أستاذ عام 2022 لآلة التشيللو بنفس الكلية، عمل أستاذ دكتور منتدب بالجامعة الأمريكية بالقاهرة من ٢٠٢٢ حتى الآن، أستاذ دكتور بقسم الأداء كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان من ٢٠٢٢ حتى الآن، تم اختياره قائداً مساعداً لإحدى فرق الموسيقى العربية (فرقة الإنشاد الديني) عام 2009، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا الاحتفالي للموسيقى العربية مدعوما بالسيمفوني في الاحتفالات الدينية الكبرى مع كبار المطربين على مسارح دار الأوبرا بالقاهرة والاسكندرية، تم تكليفه بقيادة الأوركسترا في أكبر الاحتفالات القومية على مسارح دار الأوبرا وخارجها.

منذ عام 2016 أصبح القائد الأساسي والمدير الفني لفرقة الإنشاد الديني بدار الأوبرا المصرية، قام بقيادة الأوركسترا في حفلات عديدة ذات طابع خاص إلى جانب قيادة الأوركسترا في الحفل الختامي لجائزة المجمع العربي للموسيقى التابع لجامعة الدول العربية على هامش مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، تم تكليفه بقيادة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي كقائد أساسي 2023، قام بالعزف مع العديد من أكبر فرق الأوركسترا تحت قيادة مجموعة من كبار القادة، شارك بالعزف في أكثر من 60 عملا للموسيقى التصويرية لأفلام مصرية وعربية، كما شارك بالعزف في أكثر من 50 عملا للموسيقى التصويرية لمسلسلات مصرية.

اشترك بالعزف في العديد من المهرجانات العالمية بأوروبا بمصاحبة فنانين عرب وأوروبيين، عام 1993 التحق بدار الأوبرا كعازف لآلة التشيللو في أوركسترا الشباب بقيادة المايسترو الدكتور سيد عوض، منذ عام 1995 التحق بالفرق الموسيقية مع كبار المطربين في جمهورية مصر العربية والوطن العربي كعازف لآلة التشيللو، عام 2005 انضم كعازف أول لآلة التشيللو بفرق الموسيقى العربية بدار الأوبرا، قام عام ٢٠١٩ بالإشراف على ألبوم أغاني سيد درويش المنتج بمناسبة مئوية ثورة 1919 تحت إشراف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قاد مؤخرا أوركسترا الموسيقى العربية في حفل الذكرى 50 لرحيل أم كلثوم بمسرح فيلهارموني دو باريس بفرنسا .