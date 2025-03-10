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مسلسل "إش إش" الحلقة التاسعة.. إش إش تعترف لـ "رجب" بحبها و"شادية" تُخطط لتزويج "مختار ولبنى"

05:27 ص الإثنين 10 مارس 2025

مي عمر مسلسل إش إش (1)

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كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر" و"منصة شاهد"، الحلقة التاسعة من مسلسل "إش إش".

بدأت الحلقة بحوار بين "إش إش"- مي عمر، و"رجب الجريتلي"- ماجد المصري، إذ يعلم بعدها أن "إش إش" ابنة "إخلاص كابوريا".

ويرفض فرج الجريتلي - طارق النهري- زواج ابنته لبنى- ندى موسى- من مختار- محمد الشرنوبي- كما يقوم بفض الشراكة بينه ويين شقيقه.

وتعترف صفاء - شيماء سيف- لابن خالتها نصة - عصام السقا- بحبها له، وتخبره أن إش إش لا تريد الزواج منه.

وتخطط شادية- هالة صدقي- لتزويج مختار من لبنى، وتطلب من الأخيرة أن تهرب وتتزوج مختار رغما عن والدها.

ويحاول رجب الجريتلي الوصول لـ إش إش، وفي النهاية توافق على مقابلته وتخبره أنها تحبه، لكن ما حدث قديما بين أمها وعائلته يقف حائلا بينهما.

يذكر أن مسلسل "إش إش" بطولة كلا من: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، علاء مرسي، ندى موسى، وإخراج محمد سامي.

مسلسل إش إش إش إش الحلقة التاسعة مي عمرو إش إش هالة صدقي ماجد المصري المخرج محمد سامي
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