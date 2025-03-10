"المداح 5" الحلقة العاشرة.. صابر المزيف يُحاول قتل فتاة وست الحسن تغضب بعد موت إيهاب



كتبت- منال الجيوشي:

عرضت قناة "mbc مصر ومنصة شاهد"، الحلقة الـ10 من مسلسل "المداح ٥ أسطورة العهد".

بدأت الحلقة بسيطرة الجن على "إيهاب- محمود فارس"، إلا أنه يموت، فتغضب "ست الحسن -غادة عادل"- وتلوم الملك الأحمر- خالد الصاوي- لاختياره شخص ضعيف.

وتخبر ست الحسن- المتنكرة في هيئة طبيبة- صابر المداح "حمادة هلال"، أن كل أهالي القرية ماتوا بسبب الوباء، والبقية غادروا ما يعرض المواطنين للموت.

ويستمر صابر المداح في سعيه للبحث عن علاج للوباء، وفي طريقه للقاهرة يصادف رجل يبحث عن أبناءه.

ويحاول "صابر"، مساعدة الرجل "أحمد الحلواني"، الذي يعلم منه أنه كان يقوم بسرقة أحد البيوت، وبالفعل يستطيع "صابر" العثور على ابنة الرجل داخل المقابر.

ويصطحب "صابر المزيف" الفتاة بعيدا عن والدها، إذ يفاجأ الرجل بوجود "صابر" داخل المنزل ويخبره أنه ترك معه ابنته، فيخرج "صابر" لإنقاذ الفتاة.

- تظهر "فحيح" -دارين حداد- أمام الفتاة وتحاول قتلها0

يذكر أن مسلسل "المداح ٥" بطولة كلا من: حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج.