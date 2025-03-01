وصول جثمان والدة الفنان باسم سمرة لمسجد الصباح بالهرم

كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

وصل منذ قليل جثمان والدة الفنان باسم سمرة إلى مسجد الصباح بالهرم، استعدادا لصلاة الجنازة.

وكان باسم سمرة، أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفاة والدته، صباح اليوم السبت الموافق 1 مارس وأول أيام شهر رمضان 2025 وكشف عن موعد ومكان إقامة صلاة الجنازة.

وكتب باسم: "توفيت إلى رحمة الله أمي، أسألكم بحق الشهر الفضيل الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، اللهم اغفر لها مغفرة بحجم عطائك الذي لا ينضب، وتغمدها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء خلقته".

وأضاف: "اللهم نجّها من عذاب القبر وعذاب النار، واحشرها مع الصالحين الأتقياء. صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بإذن الله في مسجد الصباح شارع الهرم".

جدير بالذكر أن الفنان باسم سمرة يشارك في بطولة الجزء الثاني من مسلسل العتاولة والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2025 بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، فيفي عبده، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، نسرين أمين، أحمد كشك، إخراج أحمد خالد موسى.