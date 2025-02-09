رمضان 2025.. طرح برومو مسلسل "لام شمسية" بطولة أمينة خليل

كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "DMC" البرومو التشويقي لمسلسل "لام شمسية"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

سيطر الغموض والتشويق على البرومو، الذي شهد ظهور أبطال العمل الدرامي، وهم، أمينة خليل وأحمد السعدني ومحمد شاهين وياسمينا العبد.

تدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار درامي، حول مناقشة قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوي، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ثراء جبيل، محمد شاهين، صفاء الطوخي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

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مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ويُعرض مع المسلسلات التي من المقرر طرحها في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، يسرا اللوزي، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر).

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