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"فستان جريء".. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

08:46 م الأحد 09 فبراير 2025
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  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
  • عرض 4 صورة
    ناهد السباعي
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار، من أحدث جلسة تصوير "جريئة" خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "ناهد" مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها ترتدي "فستان جريء"، لتنال الصور إعجاب متابعيها.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: ""قمر اوي"، "برنسيسة"، "عسولة يا فنانة"، "جميلة أوي ورائعة"، "قمر في كل حالاتك".


يذكر أن، ناهد السباعي عرض لها مؤخرا مسلسل "نقطة سودة" بطولة أحمد فهمي، سوسن بدر، ناهد السباعي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سارة سلامة، الراحل أشرف عبدالغفور، سماح أنور، الراحلة ناهد رشدي، نضال الشافعي، مريم الخشت، وآخرين، وإخراج محمد أسامة.

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