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"عشان محدش ينصب عليكم".. أحمد العوضي يحذر من حساب ينتحل صفته على "تيك توك"

07:02 م الأحد 09 فبراير 2025

أحمد العوضي

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كتب - معتز عباس:

حذر الفنان أحمد العوضي، من انتحال أحد الأشخاص شخصيته على موقع "تيك توك"، ويقوم بعمل فيديوهات "لايف" للنصب على المتابعين.

ونشر العوضي، مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتب: "عايز أقولكم أني معنديش أكونتات على التيك توك بطلع منه لايف، اللايف بطلع منه على حسابي بموقع فيسبوك وقت المسابقة، ومعنديش إلا أكونت تيك توك واحد عليه علامة صح هو والفيسبوك".

ووجه العوضي رسالة لجمهوره، قائلًا: "محدش يضحك عليكم ويطلع لايف باسمي ويقلد صوتي، لأن في حد منتحل شخصيتي وعامل أكونت مش حقيقي وبياخد من الناس فلوس، حبيت أقولكم عشان محدش ينصب عليكم بالأونطة، وأنتم حبايبي وأخواتي، وأنا مرضاش حد يضحك عليكم، واستنوا فهد البطل والمسابقات الكبيرة في رمضان".

جدير بالذكر أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني لعام 2024 بمسلسل "حق عرب" وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم، بينهم: رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وليد فواز، سامح السيد.

ويشارك ببطولة مسلسل "فهد البطل"رمضان 2025، مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية هم عصام السقا، حمزة العيلي، أحمد عبد العزيز، كارولين عزمي، غادة طلعت، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

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شخص ينتحل شخصية أحمد العوضي أحمد العوضي على فيسبوك أحمد العوضي انتحال شخصية العوضي على تيك توك
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