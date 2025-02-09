مدير لجنة مصر للأفلام يكشف كواليس تصوير مستر بيست 100 ساعة داخل الأهرامات

كتب - معتز عباس:

كشف أحمد سامي بدوي، مدير عام لجنة مصر للأفلام، تفاصيل تصوير اليوتيوبر العالمي مستر بيست، لحلقة داخل أهرامات الجيزة.

وقال بدوي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC، اليوم الأحد، أن الدولة قدمت تسهيلات استثنائية لإنجاز هذا العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة السياحة والآثار ووزارة الداخلية، وفرت الموافقات اللازمة في وقت قياسي، مما ساهم في ظهور الحلقة بشكل احترافي خارج مصر.

وأوضح أن الفيديو حقق أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من 14 ساعة، مما يعكس صورة إيجابية عن التصوير في مصر الاهتمام العالمي الكبير بالحضارة المصرية، مشيرًا إلى أن مشاركة الدكتور زاهي حواس في الحلقة أضافت بُعدًا تاريخيًا عظيمًا.

وتابع: "مستر بيست لم يصور 100 ساعة داخل الهرم، مدة التصوير كان داخل نطاق أهرامات الجيزة، كما قدمنا له طائرتان هليكوبتر من القوات الجوية للتصوير،"، لافتًا إلى أن التصوير داخل الهرم شمل فتح أبوابًا لم تُفتح للجمهور من قبل، مما أتاح فرصة غير مسبوقة لإبراز عظمة المكان.

شارك "مستر بيست" بالعديد من الأعمال الفنية ما بين التليفزيونية والسينمائية خلال الفترة الماضية، ويظهر دائمًا في معظمها بشخصيته الرئيسية، وكان أبرزها مسلسلات تم عرضها عبر "يوتيوب" وشارك بها عدد من أبرز المؤثرين على "السوشيال ميديا" كان بدايتها بمسلسل "Sidemen Among Us" عام 2020.

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