إلهام صفي الدين تتألق في أحدث جلسة تصوير.. والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين متابعيها، أحدث جلسة تصوير، خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت إلهام، صورًا عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "يا عزيزي.. take it easy".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "إنتي خليفة إلهام شاهين"، "يا حبي اية القمر ده"، "اية الجمال ده"، "الأوتفيت بتاعك تحفة".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة إلهام صفي الدين فيلم "عنب"، بطولة أيتن عامر إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبوليلة، عن قصة أمين جمال ومحمد محرز وهو تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، إخراج أحمد نور.

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