بوسي شلبي ترد على شائعة طلاقها من محمود عبدالعزيز قبل وفاته: حسبي الله ونعم الوكيل

كتبت- سهيلة أسامة:

أصدرت المذيعة بوسي شلبي، أرملة النجم الكبير محمود عبدالعزيز، بيانًا صحفيًا تنفي فيه الشائعة التي تم تداولها عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الفنان الراحل بتطليقها قبل وفاته.

ونشرت بوسي بيانا صحفيا عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، جاء فيه: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الذي تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالأمس والخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبدالعزيز، غير صحيح".

وتابعت "فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أية تصريحات صحفية في هذا الشأن، فزوجي المرحوم محمود عبدالعزيز رحمه الله رجل فوق مستوى الشبهات، وكان يتمتع بحب وشعبية جارفة داخل مصر وفي كافة أنحاء وربوع الوطن العربي، وقدم على مدار حياته العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية، وأثرت في وجدان الشعب العربي".

وتابع البيان: "وهذا الخبر قد أساء لي ولزوجي الراحل والذي عاش وتوفي وهو زوجي، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات من أجل الحصول على قطعة أرض بدون وجه حق، والأمر محل تحقيق قضائي، وأود أن أنوه أنني أرملة المرحوم محمود عبدالعزيز وكنت زوجته الوحيدة وقت وفاته وسوف أظل زوجته إلى أن يجمعنا الله عنده".

واختتم: "وكان حريًا بالقائمين على نشر تلك الأخبار تحري الدقة والمصداقية، ونحذر من يقوم بأخبار مفبركة سوف يضع نفسه تحت طائلة المسائلة القانونية، وأنني أحتفظ بكافة حقوقي القانونية في الرجوع على كل من أساء أو تعمد التشهير بي، وأن كافة ما تم نشره من تصريحات هي جميعها مفبركة، ونشير إلى أنه لا يعتد بثمة تصريحات في هذا الشأن إلا من خلالي أو من خلال وكيلي القانوني مكتب اللواء حسام نبيل- المحامي".

وكتبت بوسي تعليقا على البيان "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد يتناول حياتي بشكل غير صحيح، سيظل محمود هو الزوج والحبيب والفنان المحترم".

يذكر أن الساعات الماضية شهدت تداول أنباء عبر صفحات التواصل الاجتماعي، تزعم باكتشاف المذيعة بوسي شلبي أن الراحل محمود عبدالعزيز قام بتطليقها قبل رحيله، وذلك خلال محاولتها تجديد بطاقتها الشخصية بقطاع الأحوال المدنية، وتغيير حالتها الاجتماعية من متزوجة إلى أرملة.

ونفت الإعلامية صحة تلك الأنباء، مؤكدة أن زيجتها بالنجم الراحل استمرت حتى وفاته دون طلاق.

ورحل "الساحر" محمود عبدالعزيز عن عالمنا في 13 نوفمبر 2016، بعد صراع مع المرض، تاركا إرثا فنيا أثرى أرشيف السينما والتليفزيون المصري.