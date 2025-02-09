تشييع جنازة شقيق الفنانة شهيرة غدا.. والعزاء في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت أسرة الفنانة شهيرة عن موعد ومكان جنازة شقيقها وحيد حمدي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد 9 فبراير.

وتُقام صلاة الجنازة على الراحل بعد صلاة ظهر يوم الاثنين في مسجد الحصري، على أن يتم دفنه في مقابر أسرته بطريق الواحات.

وتستقبل أسرة الراحل العزاء فيه بمسجد الحامدية الشاذلية، بمنطقة المهندسين يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب.

كانت الفنانة رانيا محمود ياسين أعلنت خبر وفاة خالها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، وكتبت "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله خالي الأستاذ وحيد حمدي، خالص العزاء لأخي وابن خالي أحمد وحيد حمدي، ولجميع الأسرة، رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته، والبقاء والدوام لله".

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