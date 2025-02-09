هاجر أحمد تتألق في أحدث ظهور وتلتقط صورًا أمام الأهرامات

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كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هاجر أحمد متابعيها صورا جديدة من زيارتها لمنطقة الأهرامات.

ونشرت هاجر الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بجانب جمل، في إطلالة شتوية أنيقة خطفت أنظار جمهورها.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "مش معقول الجمال"، "أجمل عيون شفتها في حياتي"، "نورتي الأهرامات"، "ما شاء الله"، "مش عارفة أتخطى الجمال".

الفنانة هاجر أحمد شاركت في رمضان 2024 بمسلسل "المعلم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، سلوى خطاب، منذر رياحنة، طارق النهري، عبدالعزيز مخيون، أحمد عبدالله محمود وأحمد فؤاد سليم، ومن إخراج مرقس عادل.

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