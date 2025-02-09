الجمعة.. تكريم الموسيقار عمر خيرت في أمسية موسيقية استثنائية بالرياض

كتب- مصطفى حمزة:

تنظم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، حفلا موسيقيا ضخما، للموسيقار الكبير عمر خيرت، تكريما لمشواره الفني، وتُقام الاحتفالية على مسرح بكر الشدي، في الرياض، مساء الجمعة المقبل الموافق 13 فبراير.

يحمل الحفل عنوان "أمسية موسيقية استثنائية في ليلة تكريم ضخمة"، ويُقام تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه.

الموسيقار عمر خيرت، يقدم مؤلفاته بمشاركة أوركسترا ضخم، ويتولى قيادته المايسترو العالمي Matthew Freeman، والمايسترو المصري وليد فايد.

الحفل، المقرر بثه عبر قنوات mbc، والمنصات الرقمية، يشهد تقديم باقة من أشهر مؤلفات الموسيقار عمرخيرت، التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد، ومن بينها: افتتاحية مصرية، غوايش، ضمير أبلة حكمت، ليلة القبض على فاطمة، وجه القمر، اللقاء الثاني، حنين، البخيل وأنا، الأيام، العرافة والعطور الساحرة، قضية عم أحمد، صابر يا عم صابر، زى الهوا، امرأة عصرية، خلي بالك من عقلك.