داخل سيارة فارهة.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة أمينة خليل متابعيها عبر "السوشيال ميديا" أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ولاقت الصور إعجاب جمهورها.

ونشرت أمينة الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها داخل سيارة فارهة.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين، التي جاءت كالتالي: "قمراية، أجمل قلب في السينما، أحلى أمينة في العالم، ملكة جمال العالم العربي، أفضل ممثلة ربنا يوفقك، منتظرينك في رمضان مسلسل لام الشمسية هتكسري الدنيا".

يذكر أن الفنانة أمينة خليل تشارك تقدم مسلسل "لام شمسية" ومن المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وتدور أحداث مسلسل "لام شمسية" في إطار درامي، ويشارك ببطولة العمل كل من: أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي.

الفنانة أمينة خليل أطلت على جمهورها في رمضان 2024، كضيف شرف، من خلال ظهورها في مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبدالعزيز، كما ظهرت بشخصيتها الحقيقية في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي" بطولة النجم أحمد مكي، وعُرض أيضا في رمضان الماضي.

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