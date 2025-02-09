وفاة الفنانة السورية إنجي مراد.. ووالدتها: "اللي بتولد وبتتعذب عذابك بالجنة"

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، عن عالمنا بعد صراع مع المرض، اليوم الأحد 9 فبراير، وذلك بعد وضعها مولودها الثاني، وأعلنت الخبر والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت والدتها: "ترحمولي على بنتي وتصدقولي عن روحها، الله يسامحك ويغفر لكِ، ويكون معك يا إنجي، يا ملاك. متِّي وإنتي عم تولدي، أنتي ملاك، أنتي على الجنة رحلتي عند الأرحم، تركتي هالدنيا ورحتي، الله يرحمك، الله يغفرلك ويسامحك، ويجعلك من أهل الجنة، سبقتيني يا ماما، ما شبعت منك، سامحيني لأنك كنت تشتاقيلي، الله يرحمك، الله يرحمك، مسامحتك".

وتابعت: "الله يرحمك، ترحمولي على إنجي مراد الملاك، الله يرحمكِ، ذهبت إلى الجنة، اللي بتولد وبتتعذب عذابك بالجنة يا أمي، من أربعين يوم شفت كل شيء، شفت مرضك وموتك، الله يرحمكِ، ويجعلك شفيعة لكل حد فينا، كتير عندي إيمان برب السماء وحكمتك يا الله، الدنيا كلها دعتلك، وصلتلك، ولسه عم يدعولك ويصلولك راحت ذنوبك، راحت راحت راحت سامحينا والكل يسامحها، ربي يغفرلك ويسامحك ويكون عذابك هو راحة لروحك الله يسامحك يا ملاك يا إنجي يا روحي، راحت سعادة البيت معك".

وكتب زوجها سامر عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "الحمد لله، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرًا منها، بقلب مليان وجع وحزن، أنعى زوجتي وحبيبتي ومدللتي وشريكة عمري، اللي راحت وتركتني مكسور القلب".

وتابع: "روحتي وتركتيلي فراغ ما إلو نهاية، بس بعزي نفسي إنك صرتي بعين الرحمن وبرحمته، الله يرحمك ويجمعني فيكي في جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ولدت إنجي، 13 نوفمبر عام 1992 بمدينة دمشق، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وشاركت إنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، بينها: "ببساطة"، و"الحرملك"، و"أهل الوفا"، و"عطر الشام".