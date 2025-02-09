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رمضان 2025.. معتز التوني يخوض تجربة البرامج التليفزيونية بـ "فضفضت أوي"

02:53 م الأحد 09 فبراير 2025

معتز التوني

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كتبت- منال الجيوشي:

يخوض المخرج معتز التوني تجربة تقديم البرامج التليفزيونية، إذ انتهى من تصوير برنامجه الجديد بعنوان "فضفضت أوي" والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل 2025.

برنامج "فضفضت أوي" يحمل الكثير من المفاجآت للجمهور، إذ يستضيف المخرج معتز التوني خلاله نجوم يتحدثون عن مشوارهم الفني وبعض الجوانب في حياتهم الخاصة ويكشفون أسراراً جديدة.

يشهد برنامج "فضفضت أوي" استضافة نجوم لامعة في الوسط الفني منهم: منة شلبي، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، هشام ماجد، ميمي جمال، طه دسوقي، مصطفى أبو سريع، أحمد فتحي.

والبرنامج من إنتاج "ماجيك بينز" للمنتج أحمد الجنايني و"روزناما" للمنتج هشام جمال، ويعرض قريباً على إحدى القنوات التي سيتم الكشف عنها خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن المنتج أحمد الجنايني حقق نجاحاً مؤخراً بعد عرض مسلسل موضوع عائلي 3، وهو من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، بطولة: النجم الكبير ماجد الكدواني، نور، رنا رئيس، محمد شاهين، سماء إبراهيم، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس.

معتز التوني البرامج التليفزيونية برنامج فضفضت أوي
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