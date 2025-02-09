طاهر أبو ليلة يقدم أغنية "زعلت" مع أسامة حسن.. وتامر حسني يعلق

كتبت- نوران أسامة:

أدى الفنان طاهر أبو ليلة أغنية "زعلت"، مع المطرب أسامة حسن، التي قدمها النجمان تامر حسني وبهاء سلطان.

ونشر طاهر أبو ليلة فيديو له وهو يؤدي الأغنية مع أسامة حسن، وذلك عبر حسابه على "إنستجرام".

وأشاد النجم تامر حسني بأداء طاهر وأبدى إعجابه به، ونشر الفيديو عبر حسابه على "إنستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة، وعلق قائلاً: "لو كنت عارف كده يا عم طاهر كنت جبتك معايا أنا وبهاء، ده أنت طلعت مدرسة كبيرة، وتحياتي لأسامة حسن المطرب الجميل".

يذكر أن الفنان طاهر أبو ليلة، شارك في فيلم "بنسيون دلال"، بطولة مصطفى متولي، بيومي فؤاد، غادة طلعت، خالد سرحان، محمد رضوان، وليد فواز، أمجد الحجار، تأليف حسين نيازي، إخراج شادي الرملي.

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