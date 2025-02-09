سحب الجنسية الكويتية من هدى حسين.. بطلة "زوجة واحدة لا تكفي"

كتب- مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة هدى حسين، قوائم نجوم الفن الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم، إذ سبقتها المطربة نوال، والفنان داود حسين.

وشاركت هدي حسين في بطولة مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" الذي أثار جدلا بالكويت وقت عرضه في رمضان 2024.

الفنانة هدى حسين، جاء اسمها في القائمة التي تم الإعلان عنها وتم سحب جنسيتها، بموجب المرسوم رقم 20 لسنة 2025.

يذكر أن الفنانة هدى حسين، وهي من مواليد الكويت، لأبوين عراقيين الجنسية، وتزوجت عام 2000 من الفنان الكويتي عبدالعزيز القطان، وانفصلت عنه لاحقا.

وقدمت الفنانة هدى حسين ما يزيد عن 400 عمل فني، ولقبت بـ"ملكة الشاشة الخليجية"، وشاركت مؤخرًا في مسرحية بعنوان "الملكة والقرصان"، عرضت على مسرح مؤسسة الإنتاج البرامجي، في منطقة السالمية في الكويت.

ونالت الفنانة هدى حسين، جائزة أفضل ممثلة فئة المسلسلات الخليجية، في حفل توزيع جوائز joy awards، عن المسلسل الكويتي الذي أثار جدلا كبيرا "زوجة واحدة لا تكفي".

وأحيلت الفنانة هدى حسين، في أكتوبر 2024 للتحقيق، مع فريق مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، بقرار من وزارة الإعلام الكويتية، بسبب تناول العمل قضايا حساسة.