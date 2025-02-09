ماذا فعل شريف مدكور بعد جدل تعليقه على عذاب القبر؟

كتب- مصطفى حمزة:

لجأ الإعلامي شريف مدكور، إلى طريقة ساخرة، ردا على الجدل المثار حول منشور له، عن عذاب القبر، نشره عبر صفحته في موقع فيسبوك.

شريف مدكور، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وضع صورة قرن فلفل أحمر، وأغلق خواص التعليقات والإعجاب.

وكان الإعلامي قد علق على الجدل المثار حول تعليق له عن عذاب القبر، و كتب: "أنا أتكلم في الدين براحتي وأقول اللي أنا عاوزه مدام مش بكفر حد والحاجة الوحيدة اللي مش من حق مخلوق يقولي متتكلمش فيها هي ديني".

وتابع: "على الأقل أنا ببحث وبجتهد علشان أزود إيماني ويقيني والله أعلم.. أنا مش خروف حمشي ورا كلام حد.. كل واحد يلم نفسه على الأقل أنا مش بتاجر ولا بعمل سبوبة من ديني وربنا عارف نيتي وهو اللي بيحاسب في الاخر".

وأضاف: "ورجاء محدش يدخل على الخاص ويكتبلي إن الدين ده دراسة وعلم خلي كل واحد في نفسه أرجوكم، والناس اللي عمالة تضحك على الكلام، انتم عيال قوي علشان مفيش في الكلام حاجة تضحك".

الإعلامي شريف مدكور أثار الجدل، عقب كتابته على صفحته: "قال تعالى (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة)، قال يوم القيامة ولم يقل وإنما توفون أجوركم في القبر... أو يقول وإنما توفون بعض أجوركم في القبر.. أو يقول وإنما ستتعرفون على مقاماتكم في القبر.. هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تؤكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القبر".