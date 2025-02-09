رمضان 2025.. عمرو وهبة يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "شباب امرأة"

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان عمرو وهبة عن تفاصيل شخصيته في مسلسل "شباب امرأة"، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

ونشر وهبة صورة من كواليس العمل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "دعواتكم.. دور صعب ومختلف، وتحدى جديد عليا، علشان دي أول مرة في حياتي هعمل دور واحد اسمه سيد".

مسلسل "شباب امرأة" مقتبس من الفيلم الذي يحمل نفس الاسم وعرض عام 1956، بطولة النجمة الراحلة تحية كاريوكا، والتي تعيد تجسيد شخصيتها الفنانة غادة عبد الرازق، والنجم الراحل شكري سرحان، الذي يعيد تجسيد شخصيته الفنان الشاب يوسف عمر.

مسلسل "شباب امرأة"، بطولة النجمة غادة عبدالرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

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