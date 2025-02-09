إعلان

وفاة المخرج والمؤلف سامي السيوي.. أبرز أعماله "الساحر"

01:17 م الأحد 09 فبراير 2025

سامي السيوي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان عادل السيوي، وفاة المخرج والمؤلف سامي السيوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب "عادل": "وداعًا أخي سامي السيوي".

ترك المخرج الراحل سامي السيوي بصمة في عالم الإخراج والتأليف.

اشتهر "السيوي" بأعماله السينمائية المميزة، إذ تعاون مع المخرج الراحل رضوان الكاشف في عدة أفلام بارزة، منها "ليه يا بنفسج" (1993)، كما وضع القصة والسيناريو والحوار لفيلم "الساحر" بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز.

عمل السيوي كمخرج مساعد في مسلسلات تليفزيونية، مثل "أنا وأنت والزمن طويل" (1989) و"في بيتنا رجل" (1995).

سامي السيوي

اقرأ أيضًا:

بالفيديو- نهال عنبر تكشف عن رحلتها لأداء مناسك العمرة

رشوان توفيق يكشف أسرارًا عن الشيخ الشعراوي

حدث بالفن| إصابة فنان وساويرس يدافع عن حلمي ومخرجة تثير الجدل

سامي السيوي الساحر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قومي الأجور يحسم اليوم الحد الأدنى للقطاع الخاص وتوقعات برفعه لـ7000
زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالكهرباء 15 % على الأجر الأساسي -تفاصيل