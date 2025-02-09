وفاة المخرج والمؤلف سامي السيوي.. أبرز أعماله "الساحر"

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلن الفنان عادل السيوي، وفاة المخرج والمؤلف سامي السيوي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب "عادل": "وداعًا أخي سامي السيوي".

ترك المخرج الراحل سامي السيوي بصمة في عالم الإخراج والتأليف.

اشتهر "السيوي" بأعماله السينمائية المميزة، إذ تعاون مع المخرج الراحل رضوان الكاشف في عدة أفلام بارزة، منها "ليه يا بنفسج" (1993)، كما وضع القصة والسيناريو والحوار لفيلم "الساحر" بطولة النجم الراحل محمود عبدالعزيز.

عمل السيوي كمخرج مساعد في مسلسلات تليفزيونية، مثل "أنا وأنت والزمن طويل" (1989) و"في بيتنا رجل" (1995).

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