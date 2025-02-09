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نجوى كرم تخطف الأنظار بحفلها الغنائي في أمستردام

01:06 م الأحد 09 فبراير 2025
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    نجوى كرم
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    نجوى كرم
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كتبت- منال الجيوشي

ليلة غنائية استثنائية، قدمتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم في العاصمة الهولندية (أمستردام)، ضمن جولتها الفنية التي تشمل عدداً من المدن العربية والأجنبية، والتي أقيمت في قاعة الحفلات الموسيقية "HET CONCERTGEBOUW"، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

وتصدرت نجوى كرم "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحفل، الذي قدمت خلاله باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة، مما أثار تفاعلاً كبيراً من الجمهور من مختلف الجاليات العربية في أوروبا الذين أتوا من مختلف المدن والعواصم الأوروبية، وظهرت نجوى كرم بإطلالة أنيقة.

جدير بالذكر أن نجوى كرم طلبت من الفرقة الموسيقية ومن الجمهور الاستمرار في الرقص، وشاركتهم أداء الدبكة والغناء.

نجوى كرم أمستردام الحفلات الموسيقية HET CONCERTGEBOUW
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