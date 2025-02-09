بالتزامن مع عيد الحب.. علي الحجار يحيي حفلًا غنائيًا على مسرح البالون في هذا الموعد

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب علي الحجار لإحياء حفل غنائي، بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، وذلك يوم 20 فبراير الجاري، على خشبة مسرح البالون.

وروج الحجار للحفل عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، ونشر الملصق الدعائي للحفل، وعلق قائلًا: "الفصل الأول سيكون مخصصًا لأغاني المسلسلات، والفصل الثاني منوعات من الأغاني القديمة والحديثة".

وكان الحجار أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 5 يناير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن مشروعه الفني "100 سنة غنا"، بمشاركة نخبة من الفنانين، من بينهم هشام عباس، أنوشكا، ونجله أحمد الحجار.

وخلال الحفل، كرّم الحجار شقيقه الموسيقار الراحل أحمد الحجار، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في الموسيقى العربية.

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