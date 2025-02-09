هدى المفتي تنشر صورة مع سوزي الأردنية: "قلبي يا قلبي"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هدى المفتي متابعيها صورة تجمعها مع "البلوجر" سوزي الأردنية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ونشرت هدى الصورة من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت عليها قائلة: "قلبي يا قلبي".

وتشارك هدى المفتي في مسلسلات رمضان 2025 بمسلسل "80 باكو".

مسلسل "80 باكو" بطولة هدى المفتي، رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، وآخرين، ومن إخراج كوثر يونس.

يذكر أن مسلسل مطعم الحبايب بطولة هدى المفتي، عُرض مرخرا، وحقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه ضمن مسلسلات 2024 عبر منصة شاهد.

مسلسل مطعم الحبايب، من بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، وانتصار، وإسلام إبراهيم، والعمل من تأليف مريم نعوم، وورشة سرد، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.

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