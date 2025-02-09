بسبب صور عقد قرانها.. أروى جودة تتصدر "تريند" محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة أروى جودة تريند محرك البحث "جوجل"، بعد انتشار صور عقد قرانها على رجل الأعمال الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود"، الصور عبر موقع "إنستجرام"، وعلق: "النجمة أروى جودة تحتفل بعقد قرانها بجلسة تصوير جديدة".

وكانت احتفلت أروى بعقد قرانها يوم الاثنين 20 يناير، وشاركت صورًا من المناسبة عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

يذكر أن الفنانة أروى جودة عرض لها مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه" وسط نخبة من نجوم الفن، ويحظى باهتمام جماهيري كبير، ونسب مشاهدة مرتفعة، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، وتتناول الدوافع والملابسات الخاصة بهذه القضايا في أجواء درامية مثيرة.

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