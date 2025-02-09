نجوى كرم تتعرض لموقف محرج أمام جمهور حفلها في أمستردام (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لموقف محرج أثناء حفلها في أمستردام، بعدما فقدت توازنها وسقطت على المسرح.

وانتشر مقطع فيديو من الحفل، ظهرت فيه "نجوى" وهي ترقص مع فرقة الدبكة، قبل أن تتعثر بفستانها وتسقط على المسرح، ما أثار قلق جمهورها.

ومن جهة أخرى، شاركت نجوى كرم جمهورها على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب فيديو من حفلها الأخير في "دبي أوبرا"، والذي حقق نجاحاً كبيراً، وقدمت خلاله باقة من الأغاني التي حملت تفاعلاً كبيراً من الجمهور الحاضر في مسرح "دبي أوبرا" والذي رفع شعار كامل العدد.

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