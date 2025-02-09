أيتن عامر وسط الزهور وأحمد الفيشاوي مع نجله.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"الله يخربيت إحساسك".. حلمي عبدالباقي يكشف عن أغرب تعليق من جمهوره على

إعداد- مصراوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها على "انستجرام" صورًا لها وسط الزهور، وعلقت بوضع قلبين باللون الأحمر.

حسين الجسمي

نشر المطرب حسين الجسمي عبر انستجرام صورًا له من حفل ختام بطولة فزاع لليولة، معلقا "بكل فخر واعتزاز، تشرفت بالمشاركة في ختام بطولة فزاع لليولة وبرنامج الميدان 2025، مقدمًا لكم أغنيتي الجديدة سليل العز، والمهداة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله.. تراثنا هويتنا، وإرثنا فخرنا، شكرًا لكل من كان جزءًا من هذه اللحظة الجميلة".

أحمد الفيشاوي

شارك الفنان أحمد الفيشاوي جمهوره على موقع "انستجرام" صورًا تجمعه بنجله، ووضع في تعليقه عليها رمز القلب، وكتب "العائلة".

علي الحجار

روج الفنان علي الحجار لحفله الغنائي الجديد، الذي من المقرر إقامته بمناسبة عيد الحب في 20 فبراير على مسرح البالون، ونشر صورة الملصق الدعائي الخاص بالحفل، معلقا "الفصل الأول هيكون مخصص لأغاني المسلسلات والفصل الثاني منوعات من الأغاني القديمة والحديثة".

سلوى عثمان

روجت منصة واتش إت- watch it لمسلسل حكيم باشا ونشرت عبر موقع انستجرام، صورة للفنانة سلوى عثمان بملابس الشخصية التي تؤديها في العمل المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025.

حنان مطاوع

شاركت الفنانة حنان مطاوع متابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام صورتين لها، وعلقت "يا رب يومكم يبقى جميل زيكو".

مروة ناجي

نشرت المطربة مروة ناجي صورًا من بروفات استعدادها لإحياء حفل غنائي في بيروت، بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل "كوكب الشرق" أم كلثوم، وعلقت "كواليس بروفات حفل مرور ٥٠ عاما على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم في لبنان بقيادة المايسترو الكبير بسام بدور".