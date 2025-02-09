بالفيديو- نهال عنبر تكشف عن رحلتها لأداء مناسك العمرة

كتبت-سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة نهال عنبر، لجمهورها عن مجموعة صور ومقاطع فيديو عن رحلتها لأداء مناسك العمرة.

ونشرت نهال مقطع فيديو لها وهي في طريقها لأداء مناسك العمرة عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام".

وكانت كشفت نهال عنبر، عن صورة أثناء أداء العمرة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت :"صباح الخير والبركة من أجمل وأطهر بلد في الكون، صباح السعادة الحمدلله أتممت عمرتي على خير اللهم باركلي ويتقبل منا".

جدير بالذكر أن نهال عنبر شاركت في السباق الرمضاني لعام ٢٠٢٤ بمسلسل بدون سابق إنذار بطولة النجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن، وإخراج هاني خليفة.