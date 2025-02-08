حلمي عبدالباقي:" أنا مقصر في حق نفسي والعمل النقابي أخذني من جمهوري"

كتبت- منال الجيوشي:

كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن كواليس أحدث أعماله الغنائية "كفاية جراح"، خلال مداخلة هاتفية مع ريهام الصيرفي في برنامجها ألوان البلد الذي يعرض على قناة صدى البلد 2.

وأوضح :" أنا مقصر جدا في حق نفسي وقررت في سنة 2025 أني سأهتم بحلمي عبد الباقي كمغني وأقوم بعمل الكثير من الأغاني لأن العمل النقابي أخذني من جمهوري وبوعد جمهوري ببداية كويسة"

وقال حلمي عبدالباقي: "أغنية كفاية جراح مقربة لقلبي لأنها جاءت "بعد شوقة" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجسمي قشعر من كومنتات الجمهور وحبهم للأغنية، وأحببت الأغنية منذ سماعي لكلماتها لأني أحب الدراما أكثر، وشعرت أنها تمس مشاعر الناس وتحدثت عن أحاسيسهم".

يذكر أن حلمي عبد الباقي طرح مؤخرا أغنية "عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري.