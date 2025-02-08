بالصور- منة فضالي تكشف عن سبب غيابها عن حفل زفاف شقيقها:"حبيب قلب اختك"

كتبت-سهيلة أسامة:

عبرت الفنانة منة فضالي عن شعورها بالحزن لغيابها عن حضور حفل زفاف شقيقها بسبب انشغالها في تصويرمسلسلها الجديد سيد الناس ضمن السباق الرمضاني 2025.

و نشرت صورة لشقيقها في حفل زفافه، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام :"أخويا الصغير إتجوز، وللأسف معرفتش أحضر الفرح بسبب الشغل والتصوير، كان نفسي أكون جنبك في يوم زي ده بس غصب عني، مبروك يا حبيب قلب أختك وربنا يسعدك ويبعد عنك العين وأشوفك أحسن حد في الدنيا ، أحبك يا وليد )

منة الفضالي تقوم بالمشاركة في مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، ريم مصطفى ، ومن إخراج محمد سامي، ويعرض على قناة شاهد وإم بى سي .

آخر أعمال "فضالي" كان مسلسل (كوبرا) الذي عرض في مارس 2024 بطولة محمد إمام، هشام إسماعيل، مجدي كامل، علاء مرسي، تأليف أحمد محمود أبو زيد، إخراج أحمد شفيق .