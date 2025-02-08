أحمد عبدالعزيز ضيف شرف الدورة التاسعة لمهرجان الشروق

كتبت- منال الجيوشي:

ينظم المعهد الدولي العالي للإعلام، مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته التاسعة، دورة الفنان القدير أحمد عبدالعزيز، يوم 11 فبراير الجاري، بدار الأوبرا المصرية.

يشارك في المهرجان 44 جامعة مصرية وعربية هذا العام بـ 249 مشروعًا في مجالات الإعلام المختلفة، وتبلغ الأعمال المشاركة في مجال الإذاعة والتليفزيون 146 مشروعًا، كما يُشارك في مجال العلاقات العامة 63 مشروعًا، بالإضافة إلى مشاركة 40 مشروعًا للصحافة.

و قالت الدكتورة سهير صالح عميدة المعهد ورئيسة المهرجان، إن المهرجان يواصل توسعه وتميزه ونجاحاته، حيث تعبر المشاركة الكبيرة من الجامعات المصرية والعربية عن ثقة كبيرة في أكاديمية الشروق والمعهد الدولي العالي للإعلام، مشيرة إلى أن اختيار النجم أحمد عبد العزيز ضيف شرف المهرجان، الذي يمثل قيمة إنسانية وطاقة إبداعية تركت بصماتها في قلب وعقل كل إنسان مصري وعربي، فإننا بذلك نقدم لطلابنا وأبنائنا من الشباب نموذجًا وقدوة، فهو من أمتعنا بفنه الراقي وأدائه المتميز في كل أعماله.