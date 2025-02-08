"الله يخربيت إحساسك".. حلمي عبدالباقي يكشف عن أغرب تعليق من جمهوره على أغنية "كفاية جراح"

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كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان حلمي عبدالباقي عن كواليس أحدث أعماله الغنائية "كفاية جراح"، خلال مداخلة هاتفية مع ريهام الصيرفي في برنامجها ألوان البلد الذي يعرض على قناة صدى البلد 2.

وقال حلمي عبدالباقي: "أغنية كفاية جراح مقربة لقلبي لأنها جاءت "بعد شوقة" وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير وجسمي قشعر من كومنتات الجمهور وحبهم للأغنية، وأحببت الأغنية منذ سماعي لكلماتها لأني أحب الدراما أكثر، وشعرت أنها تمس مشاعر الناس وتحدثت عن أحاسيسهم".

وأضاف حلمي عبدالباقي: "مصدقتش كمية التفاعل على أغنية كفاية جراح، والناس محتاجة تسمع فن بجد وتسمع كلمه لطيفة، ومن أظرف التعليقات اللي جاءت على الأغنية "الله يخربيت إحساسك".

يذكر أن حلمي عبد الباقي طرح مؤخرا أغنية "عيش وملح" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبري.