نقابة الموسيقيين تنعى والدة المايسترو مصطفى حلمي

كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المايسترو مصطفى حلمي وزوجة الموسيقار الراحل حلمي أمين وحماة الفنانة سومة، والتي رحلت عن عالمنا صباح اليوم

وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

وكتب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة الفيس بوك وعلق قائلا : إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص التعازي إلى أخي وصديقي المايسترو مصطفى حلمي أمين والأخوات موني وهبة حلمي أمين لوفاة والدتهم الغالية زوجة الأستاذ الموسيقار حلمي أمين اللهم أرحمها واغفرلها وأسكنها فسيح جناتك".

وقدم الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة التعازى في وفاة والدة مصطفى حلمي، وعلق: خالص العزاء لأخي المايسترو د مصطفى حلمي أمين والأستاذ محمد وأخواتي مونا وهبة في وفاه الوالدة ربنا يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويجعل مثواها الجنة"