"ثراء جبيل تشوق جمهورها لمسلسلها: "العتاولة ياللا بينا

كتبت-سهيلة أسامة:

روجت ثراء جبيل لمسلسل "العتاولة 2" الذي يشارك في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2025، ونشرت بوسترا دعائيا منفردا عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام".

وكتبت:" العتاولة يالا بينا".

أحداث الجزء الثاني من المسلسل هي استكمالاً للجزء الأول الذي حقق نجاحاً كبيراً ويدور حول الشقيقان "خضرونصار" اللذان يعملان في النصب والجريمة ولكنهما قررا التوبة ليظهر لهما عيسى الوزان من جديد.

المسلسل بطولة أحمد السقا باسم السمرة طارق لطفي أمير صلاح الدين أحمد كشك زينب العبد مصطفى أبو السريع إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم تأليف إخراج أحمد خالد موسى .

وشاركت ثراء مؤخرا في مسلسل إقامة جبرية والذي انتهى عرضه منذ أيام بطولةهنا الزاهد وصابرين ومحمود البزاوي ومحمد الشرنوبي تأليف أحمد عادل إخراج أحمد سمير فرج.